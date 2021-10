खाद वितरण में ड्यूटी के दौरान पुलिस का शर्मनाक रवैया, लाइन में लगे किसान की डंडे से पिटाई

Police Beat Farmer who stood in Line of Distribution of Fertilizers- थाना नाराहट के स्थानीय कस्बा में संचालित खाद की गोदाम पर किसानों के लिए आई खाद बांटी जा रही थी। इस दौरान खाद की दुकान और उसके आस पास बड़ी मात्रा में किसानों की भीड़भाड़ मौजूद थी और वहां भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया था।