ललितपुर में हत्या या अत्महत्या के केस में उलझी पुलिस, शराबी इतनी ऊंचाई पर पेड़ से कैसे लगाएगा फांसी

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आत्मा हत्या और हत्या के एक मामले में पुलिस काफी उलझी हुई है। जबकि मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी इसे प्रथम दृष्टि के अनुसार आत्महत्या ही मानकर चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि, एक शराबी इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़कर रस्सी से अत्महत्या के लिए फांसी का फंदा कैसे तैयार कर सकता है। वो भी पुलिस और ग्रामीण लोगों के अनुसार वो नशे में था।

ललितपुर में गांव में एक ग्रामीण ने आपसी पारिवारिक कलह के चलते अपने खेत पर खड़े पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है । उसका लटकता हुआ शव पुलिस में उसके खेत से बरामद किया है पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और जांच में जुट गई है। बताया गया है कि शराब के नशे में उसने अपने परिजनों से झगड़ा किया था और उसके बाद वह घर से चला गया था इसके बाद खेत पर फंदे के सहारे लटकता हुआ शव बरामद किया गया।

Symbolic Photo of Murder or Suicide in Lalitpur