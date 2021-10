खाद के लिए भूखे पेट लाइन में लगे किसान की मौत, प्रियंका ने कहा- भाजपा सरकार किसानों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही

Priyanka Gandhi Comment on UP Government over Lalitpur Kisan Death- किसान डीएपी के लिए पिछले दो दिनों से लाइन में लगे हुए थे लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रहा था। शुक्रवार सुबह वह फिर लाइन में लगे थे लेकिन अचानक सीने में दर्द हुआ और वह गिर गए। किसान की मौत पर कांग्रेस राजनीतिक दलों ने यूपी सरकार पर कटाक्ष किया है।