बेइज्जती से क्षुब्ध होकर लगाई फांसी, प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी और पिता के साथ जमकर की थी मारपीट

थाना बालाबेहट क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम महोली निवासी फूल सिंह के 19 वर्षीय अनिल यादव का प्रेम प्रसंग पाली की एक मुस्लिम किशोरी से चल रहा था। इस प्रेम कहानी का प्रसंग जब प्रेमिका के परिजनों के संज्ञान में आया तो उन्होंने इसे लव जिहाद मानते हुए इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और अनिल यादव और उसके पिता को वार्निंग दी थी।

जनपद में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें प्रेमिका के परिजनों द्वारा सार्वजनिक रूप से की गई मारपीट और अपमान के बाद प्रेमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस ने लव जिहाद जैसे मामले से इनकार किया है और इसे साधारण सी घटना करार दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक प्रेमी के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भिजवा दिया और जांच में जुट गई। थाना बालाबेहट क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम महोली निवासी फूल सिंह के 19 वर्षीय अनिल यादव का प्रेम प्रसंग पाली की एक मुस्लिम किशोरी से चल रहा था। इस प्रेम कहानी का प्रसंग जब प्रेमिका के परिजनों के संज्ञान में आया तो उन्होंने इसे लव जिहाद मानते हुए इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और अनिल यादव और उसके पिता को वार्निंग दी थी। लेकिन जब वह नहीं माने तब प्रेमिका के परिजन पप्पू खान और इस्लाम खान ने सोमवार को पाली स्थित प्रेमी के पिता की दूध डेरी के दुकान पर जाकर जमकर हंगामा काटा और उसके साथ जमकर सार्वजनिक रूप से मारपीट कर उसे काफी अपमानित किया। इसके साथ ही प्रेमी के साथ भी जमकर गाली गलौज के साथ अभद्रता करते हुए उसे भी काफी बेइज्जत किया। अपनी और अपने पिता की बेज्जती से क्षुब्ध होकर अनिल यादव ने अपने ही गांव के पास के डोंगरा गांव में एक पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

relatives of the girlfriend had fiercely assaulted lover and father