ललितपुर में आरपीएफ़ ने रेलवे की संपत्ति चुराने वाले गैंग का किया खुलासा

रेलवे की संपत्ति चुराने वाले आधा दर्जन शातिर चोरों को दबोचते हुए एक बड़े गैंग का खुलासा ललितपुर में किया गया।

जनपद में ट्रेनों के तीव्र गति से आवागमन के लिए तीसरी रेल लाइन का काम प्रगति पर है। इस रेल लाइन के लिए रेल पटरियां बिछाई जा रही है तो वही विद्युत केबल भी डाली जा रही है, ताकि ट्रेनों के संचालन में सुगमता हो सके । लेकिन इस डाली गई बेशकीमती विद्युत केबल पर चोरों की नजर पड़ गई और उन्होंने इसे चोरी से काटकर बेचने का काम शुरू कर दिया ।

Symbolic Photo of RPF to Show The Good Work in Railway