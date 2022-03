Russia Ukraine War: यूक्रेन में फंसे रहे ललितपुर के छात्र को तेज बुखार, रविवार को भारत लौटने की संभावना

परमाणु हमले की संभावना की खबर से दो दिन पूर्व यूक्रेन के किबरोग्राद से करीब 1500 किमी दूरी का सफर बस के माध्यम से तय करके सुरक्षित हंगरी बॉर्डर बुडपोस्ट के एयरपोर्ट पर पहुंचे। ललितपुर जिले के छात्र उत्कर्ष चौबे बीमार हो गए और उन्हें हल्के बुखार की शिकायत है।

Russia Ukraine War: परमाणु हमले की संभावना की खबर से दो दिन पूर्व यूक्रेन के किबरोग्राद से करीब 1500 किमी दूरी का सफर बस के माध्यम से तय करके सुरक्षित हंगरी बॉर्डर बुडपोस्ट के एयरपोर्ट पर पहुंचे। ललितपुर जिले के छात्र उत्कर्ष चौबे बीमार हो गए और उन्हें हल्के बुखार की शिकायत है। उन्हें भारत आने के लिए कोई फ्लाइट उपलब्ध नहीं हो पाई जिस कारण वह दो दिन से हंगरी एयरपोर्ट पर ही रुके रहे। लेकिन इतनी जद्दोजहद के बाद हंगरी से दिल्ली आने के बाद उन्हें फ्लाइट मिल गई। उनके रविवार रात तक ललितपुर पहुंचने की संभावना है।

Russia Ukraine War Student Stuck there got Fever Will Return to India