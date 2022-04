रेलवे लाइन किनारे अर्ध नग्न हालत में मिला अज्ञात का झुलसा हुआ शव

रेलवे लाइन के किनारे किसी अज्ञात अधेड़ व्यक्ति का अर्ध झुलसा हुआ शव इलाके में मिलने से सनसनी फैल गई। निर्जन स्थान पर शव मिलने की सूचना पर लोगों का तांता लग गया। आनन-फानन में उक्त घटना की सूचना सदर कोतवाली पुलिस को दी गई।

रेलवे लाइन के किनारे किसी अज्ञात अधेड़ व्यक्ति का अर्ध झुलसा हुआ शव इलाके में मिलने से सनसनी फैल गई। निर्जन स्थान पर शव मिलने की सूचना पर लोगों का तांता लग गया। आनन-फानन में उक्त घटना की सूचना सदर कोतवाली पुलिस को दी गई। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आशंका जताई जा रही है कि वह किसी हादसे का शिकार हुआ होगा।

Scorched Body Found in a Semi-Naked Condition Along the Rail Line