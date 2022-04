ललितपुर में Scorpio सवार बदमाश व्यापारी पर चलाते रहे गोलियां, गिरफ्तारी की मांग तेज

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने जमीनों का कारोबार करने वाले परशुराम एसोसिएट के मालिक और उनके ड्राइवर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जब वह अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर अपने गांव जा रहे थे।

प्रदेश के ललितपुर जिले में सरेआम घात लगाकर की गई फायरिंग में गाड़ी के शीशे टूट गए और उनका टायर फट गया। जिसके बाद ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को घटनास्थल से भगाया और सीधा कोतवाली आकर खड़ा हुआ । जिसके बाद घटना के संबंध में दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने 3 ज्ञात और 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीकृत किया है। मिली जानकारी के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मसौरा खुर्द निवासी परशुराम एसोसिएट के मालिक अखिलेश कुमार पुत्र सुखदेव प्रसाद ने सदर कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए अवगत कराया कि जब वह दिनांक 11 अप्रैल को देर शाम शहरी क्षेत्र में स्थित अपना कार्यालय बंद कर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी क्रमांक यूपी 15 ए एक्स10777 से अपने ड्राइवर राशिद खान के साथ घर मसौरा खुर्द जाने के लिए निकले थे और अभी वह सागर नेशनल हाईवे पर मसौरा के पुल के नीचे पहुंचे ही थे कि वहां पहले से घात लगाए खड़े अजय पाल सिंह उर्फ गुड्डू यादव पुत्र रुकुम सिंह निवासी नेहरू नगर अपने दो अन्य साथी केपी यादव और भूपेंद्र रजत पत्र अशोक के साथ हाथों में तमंचा लिए हुए मोटरसाइकिल के पास खड़े हुए थे। जब उन्होंने उनकी गाड़ी को आते हुए देखा तो उनके ऊपर तमंचा तान दिया और जान से मारने की नियत से फायर करना शुरू कर दिया। जिससे में और मेरा चालक बाल-बाल बच गए गोली लगने से मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया और पिछला टायर फट गया । तभी ड्राइवर ने अपने आप को संभालते हुए सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी लेकर भागा और सदर कोतवाली पहुंचा। सदर कोतवाली पुलिस ने दी गई तहरीर के आधार पर तीन अज्ञात और तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 147 148 307 427 में मामला पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।

Symbolic Photo of UP Police to Starting Investigation on Case