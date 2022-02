यूक्रेन में फंसे ललितपुर के छात्र, बेटे की सलामती के लिए माता पिता ने मांगी दुआ

पिछले कई दिनों से दोनों ही देशों के बीच चल रही भीषण जंग के दौरान छात्र डॉक्टर उत्कर्ष चौबे वहीं फंसा हुआ था। कई बार प्रयास करने के बाद वह इसलिए नहीं आ सका क्योंकि हंगरी एयरपोर्ट से उसके रिहायशी इलाके की दूरी करीब 1500 किलोमीटर है।

यूक्रेन शहर में ललितपुर के दो छात्र फंसे है। इनमें से एक कस्बा तालबेहट निवासी छात्र करीब चार दिन पहले ही यूक्रेन से अपने घर सकुशल वापस आ गया। लेकिन शहरी क्षेत्र के 24 बर्षीय उत्कर्ष चौबे वापस नहीं आ सका। लेकिन हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी वर्चस्व की जंग में वह अन्य भारतीय छात्रों के साथ यूक्रेन के शहर किबरोग्राद में फंसकर रह गया है। पिछले कई दिनों से दोनों ही देशों के बीच चल रही भीषण जंग के दौरान छात्र डॉक्टर उत्कर्ष चौबे वहीं फंसा हुआ था। कई बार प्रयास करने के बाद वह इसलिए नहीं आ सका क्योंकि हंगरी एयरपोर्ट से उसके रिहायशी इलाके की दूरी करीब 1500 किलोमीटर है। लेकिन रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हमले की घोषणा के बाद किबरोग्राद के बंकर में शरण लिए उत्कर्ष हंगरी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए।

Students trapped in Ukraine parents pray for their wellbeing