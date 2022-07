Hello... मैं DSP बोल रहा हूँ.. तुम रु देती हो या मैं फोटो वायरल कर दूँ..

देश भर में लड़कियों को कॉल करके उनसे संबंध बनाकर उन्हें धमकी देने के मामलों में तेजी से बढ़ोत्तरी होती जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में जब एक लड़की को यूपी पुलिस के डीएसपी की ओर से पर्सनल फोटो वायरल करने की धमकी भरा मेसेज आया तो उसके होश ही उड़ गए। जिसके उस लड़की ने प्लान बनाकर सूझबूझ से काम लिया।

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में सुबह करीब तीन बजे एक नेहा (काल्पनिक नाम) के मोबाइल की घंटी बजी। चौंक कर उसने कॉल उठाया। उसने देखा कि 'घंटी तो बज रही, लेकिन डायल और रिसीव कॉल में कुछ नहीं आ रहा था। जिसके बाद जब उसने अपना व्हाट्सएप चेक किया तो उस पर कॉल आती हुई दिखाई दी और उसने जब वह कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से एक भारी-भरकम आवाज आई और कहा कि,

Symbolic Pics of DSP calling to Girl demanding money on Nude Photo