नगर पालिका परिषद के तुगलकी फरमान से सैकड़ों कर्मचारी हुए बेरोजगार

Tughlaqi decree of Municipal hundreds of employees became unemployed- नगर पालिका परिषद के एक तुगलकी फरमान के कारण जिला मुख्यालय पर नगर पालिका में तैनात सैकड़ों सफाई कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। नगर पालिका ईओ पर आरोप है कि उन्होंने नगरपालिका में तैनात करीब सैकड़ों सफाई कर्मचारियों को पद से हटा दिया है। नगर पालिका में फंड का न होना बताया।