जनपद झांसी के अंतर्गत कस्बा ग्राम बराठा निवासी गजेंद्र (45) अपनी 38 वर्षीय पत्नी रूबी और तीन वर्ष बेटी नवी को लेकर तालबेहट जा रहा था। कुछ दूर आगे निकलने पर उसकी गाड़ी असंतुलित होकर ट्राली से टकरा गई और उसकी बाइक सड़क पर गिर गई।

Two Died and One Injured in Accident on National Highway