बहुजन समाज पार्टी ने ललितपुर की दोनों विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की

जनपद ललितपुर की सदर सीट और महरौनी विधानसभा सीट के लिए बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सदर विधानसभा क्षेत्र से चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा और महरौनी क्षेत्र से किरन रमेश खटीक को प्रत्याशी घोषित किया है। झांसी-चित्रकूट मंडल प्रभारी लालाराम अहिरवार ने पूर्व सांसद सुजान सिंह बुंदेला की गढ़ी (आवास) पर आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा की है। इससे पहले सदर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग विधायक प्रबल दावेदार रामरतन कुशवाहा को टिकट दिया। 2017 में उन्होंने करीब 70 हजार मतों से जीते दर्ज की थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने निष्पक्ष साफ छवि वाले बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़कर जीते पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा को मैदान में उतारकर जनपद में बड़ी मात्रा में जाने वाले कुशवाहा समाज के वोटों में सेंध लगाने का काम किया है।

