ग्राम प्रधान की बेटी का अपहरण करने वालों की ग्रामीणों ने की पिटाई, मुकदमा दर्ज

Villagers caught goons who tried to Kidnap Gram Pradhan Daughter- जनपद में कुछ बदमाशों ने ग्राम प्रधान की बेटी के अपहरण का प्रयास किया। लड़की को अगवा करने आए आए आरोपियों को ग्रामीणों नें पकड़ कर पीटना शुरू किया।