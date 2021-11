महिला के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

Woman Molested in House Case Registered Against the Accused- थाना जाखलौन क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव निवासी एक महिला ने थाना जाखलौन पुलिस को शिकायती पत्र देकर अवगत कराया कि जब वह अपने घर में अकेली थी और घरेलू कार्य कर रही थी, तभी गांव का ही दबंग प्रवृत्ति का मनचला गब्बर मौका पाकर उसके घर में घुस आया।