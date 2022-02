भूख प्यास से तड़प रहे ललितपुर में मजदूर, हजारों की संख्या में DM कार्यालय पर पैसे के लिए धरना

उत्तर प्रदेश में मजदूरी के नाम पर ठगने का मामला सामने आया है। ललितपुर में ठेकेदारों की मनमानी के चलते मजदूरी न मिलने से परेशान भूखे प्यासे मजदूरों ने परिवार सहित कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देने को मजबूर है।

मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिलने जाना चाहिए। लेकिन जनपद ललितपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक ठेकेदार ने सड़क बनवाने के लिए करीब तीन महीने तक मजदूरों से काम तो कराया, लेकिन उन्हें उनकी संपूर्ण मजदूरी नहीं दी । अलबत्ता कुछ खर्चे के लिए पैसे जरूर दिए जब मजदूरों ने कई बार ठेकेदार से पैसे मांगे और जब उसने मजदूरी नहीं दी तब उन्होंने अपने बच्चों सहित पर अपना सामान लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे । जहां पर उन्होंने 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन कर मजदूरी दिलाए जाने की मांग उठाई।

Symbolic Photo of Labour during Protest in Lalitpur DM office