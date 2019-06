Anand Mahindra को पसंद आई पेड़ों पर चलने वाली अनोखी बाइक, इस किसान को दे दिया बड़ा ऑफर

नई दिल्ली। भारतीय करोबारी जगत में आनंद महिंद्रा ( anand mahindra ) वो नाम है जो हमेशा से नए और क्रिएटिव लोगों को बढ़ावा देते रहते हैं। जहां भी उन्हें नए इनोवेशन ( innovation ) के बारे में पता चलता है उसे आगे बढ़ाने में सामने आ जाते हैं। फिर चाहे वो इनोवेशन किसी मोची ने किया हो, या फिर किसी स्टूडेंट ने। अब उनकी इस फेहरिस्त में एक किसान का नाम जुड़ गया है। जिसने पेड़ पर चलने वाली बाइक को इजाद किया है। आनंद महिंद्रा को यह इतनी पसंद आई है कि उन्होंने ट्विटर ( Twitter ) के माध्यम से बड़ा ऑफर तक दे दिया है।

कर्नाटक के किसान बनाई पेड़ पर चलने वाली बाइक

कर्नाटक के किसान गणपति भट्ट ( Ganpati Bhatt ) ने पेड़ पर चलने वाली अनोखी बाइक बनाई है। यह बाइक एक लीटर पेट्रोल में सुपारी और नारियल के 80 पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकती है। गौरतलब है कि नारियल और सुपारी के पेड़ों पर चढऩा काफी मुश्किल होता है। गणपति ने इस मुश्किल को चुनौती के रूप में लिया और इस मशीन को इजाद किया। जिसके जरिए कुछ ही सेकेंड में आसानी से पेड़ों पर चढ़ा जा सकता है। पेड़ों के पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकता है। गणपति की बेटी सुप्रिया बताती है कि वैसे तो किसी को भी सुपारी या नारियल के पेड़ पर चढऩे में 8 मिनट से अधिक का वक्त लगता है, लेकिन इस मशीन से 30 सेकेंड में पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पहुंचा जा सकता है।

आनंद महिंद्रा ने दिखाई दिलचस्पी

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने किसान गणपति की इस अनोखी बाइक पर अपनी दिलचस्पी दिखाई और गणपति की इस अनोखी बाइक की तारीफ भी की। आनंद महिंद्रा के ट्विट किया कि यह बाइक कितनी कूल है? यह अपना काम प्रभावी रूप करती दिखाई दे रही है। इसका डिजाइन भी काफी बेहतरीन है। इस बाइक का वजन भी काफी कम लग रहा है।

दिया बड़ा ऑफर

वहीं आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विट के जरिए किसान गणपति को बड़ा ऑफर भी दे दिया। आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विट में महिंद्रा एंड महिंद्रा ( Mahindra & Mahindra ) लिमिटेड में फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के प्रेजिडेंट राजेश जेजूरिकर ( Rajesh Jejurikar ) को टैग करते हुए कहा कि आपकी टीम इस डिवाइस की देखे और जांच करें। क्या कंपनी इस डिवाइस को अपने फार्म सॉल्यूशन पोर्टफोलियो के तहत बेच सकते हैं?

How cool is this? The device not only seems effective & does the job, but also looks elegantly designed with a minimum of weight. @rajesh664 can your team look at this more closely & see whether we can market Mr. Bhat’s device as part of our Farm solutions portfolio? https://t.co/4O0y2DmBzh