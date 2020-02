केवल 957 रुपए में करें इन शहरों की हवाई यात्रा, इस तारीख तक बुक कर सकते हैं टिकट

नई दिल्ली। अगर आप कही घूमने की प्लानिंग कर रहे है तो आपके लिए खुशखबरी है। क्योंकि ट्रेन और बस से भी कम किराए में आपको हवाई सफर करने का मौका मिल रहा है। दरअसल लो कॉस्ट एयरलाइंस गो एयर ने GO Air Go Fly Sale की स्कीम निकाली है। कंपनी की इस ऑफर के तहत आप केवल 957 रुपए में फ्लाइट की सफर का आनंद उठा सकते हैं।

इन रुट्स पर है ऑफर

आपको बता दें कि कंपनी का यह खास ऑफर देश के कई शहरों के लिए है। इन शहरों में अहमदाबाद से इंदौर (957 रुपए), दिल्ली से चंडीगढ़ (1358 रुपए), कोलकाता से भुवनेश्वर (1,529 रुपए), कोच्चि से बेंगलुरु (1,059 रुपए), इंदौर से नई दिल्ली (1,543 रुपए), पुणे से बेंगलुरु (1,590 रुपए), मुंबई से बेंगलुरु (1,654 रुपए) और हैदराबाद से गोवा (1,659 रुपए) शामिल है।

SAVE & travel more with GoAir‘s Super Saver Fares!✈️

Book your flight tickets at fares starting just ₹957* for travel till 30th Sept 2020

Hurry! Limited period offer. https://t.co/PbVOURhumz pic.twitter.com/VYCoEs8P8z