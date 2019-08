मोदी सरकार के कश्मीर फैसले का देश के दिग्गज कारोबारियों ने किया स्वागत, कहा - कश्मीर के लिए था ऐतिहासिक दिन

नई दिल्ली। देश के उद्योगपतियों ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। देश के सभी दिगग्ज कारोबारी मोदी सरकार के इस फैसले से काफी खुश हैं। कारोबारियों ने इस अवसर पर ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रियाएं जताईं। उन्होंने कहा कि धारा 370 के हटने से राज्य के लोगों को भी देश के अन्य नागरिकों की तरह समान अवसर उपलब्ध होंगे और विकास कार्यों में तेजी आएगी। इसके साथ ही उद्योग जगत के लोगों ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने एक अहम चुनावी वादे को पूरा कर दिया है।



सरकार ने पूरा किया अपना वादा

देश के प्रमुख उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष राजीव तलवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि धारा 370 हटने से जम्मू कश्मीर में बड़ी मात्रा में निवेश का रास्ता खुलेगा। बीजेपी ने आम चुनाव के समय इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था और सत्ता में आने के बाद सरकार ने अपने इस वादे को भी पूरा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम जम्मू और कश्मीर के लोगों के विकास के लिये अच्छा कदम है।

आनंद महिंद्रा ने किया ट्वीट

सरकार के इस फैसले पर महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करते हुए खुशी जताई है उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इस सोमवार को सिर्फ रोज के सोमवार की सुबह की तरह नहीं देखा जा सकता। 'पूरा देश कश्मीर पर फैसले का इंतजार कर रहा है। हम सभी की सुरक्षा की केवल प्रार्थना कर सकते हैं। साथ ही ऐसे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं जो देश को मजबूत और भविष्य को और अधिक सकारात्मक बनाएगा।'

Cannot pretend this is just another Monday morning. The entire country is waiting to exhale over Kashmir . Can only pray for the safety of everyone there & for an outcome that makes the nation stronger & the future more positive. — anand mahindra (@anandmahindra) August 5, 2019

सज्जन जिंदल न जताई खुशी

दिग्गज कारोबारी सज्जन जिंदल ने भी सरकार के इस फैसले पर लिखा कि इस कदम से राज्य को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। जिंदल ने ट्वीट में कहा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करना एक ऐतिहासिक फैसला है। यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ओर से उठाया गया मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि यह फैसला जम्मू-कश्मीर को मुख्यधारा में लाने और समावेशी वृद्धि का हिस्सा बनाना सुनिश्चित करेगा।

The archaic #Article370 unfortunately worked against the common good of the Kashmiris. With its abolition, I am certain that nothing will stop peace, prosperity & harmony to grow in the valley and I hope that the community sees this only as a positive move for their benefit. — Sajjan Jindal (@sajjanjindal) August 5, 2019

हर्ष गोयनका ने किया ट्वीट

आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने भी कदम का समर्थन करते हुए कहा कि इसे ऐतिहासिक पखवाड़ा बताया। उन्होंने लिखा कि 22 जुलाई चंद्रयान -2 मिशन, 28 जुलाई तीन तलाक खत्म और पांच अगस्त अनुच्छेद 370 समाप्त। उन्होंने कहा कि यह सभी कश्मीरियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एक झंडा-एक राष्ट्र-एक संविधान का निर्माण हुआ है।

Landmark fortnight:



July 22 ~ Chandrayaan 2 launch



July 28 ~ Triple talaq abolished



August 5 ~ #section370 scrapped



Historic day. One flag. One nation. One constitution.



Long live India 🇮🇳 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳



Script- Doval

Director- Amit Shah

Producer -PM Modi — Harsh Goenka (@hvgoenka) August 5, 2019

आतंकवाद में हमारा सबकुछ खत्म हुआ

हर्ष गोयनका ने दूसरे ट्वीट में कहा कि हमारी दो खूबसूरत फैक्टरियां वहां थी। इसमें एक ट्यूलिप का बगीचा था, लेकिन आतंकवाद के चलते यह सब बंद हो गया। अब अनुच्छेद 370 के हटने से मुझे उम्मीद है कि राज्य में निवेश बढ़ेगा और यह बात सही साबित होगी कि पृथ्वी पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं है, यहीं है, यहीं है।

We used to have two beautiful factories including a tulip garden in Kashmir. With militancy these had closed down. With the #Article370 revoked, I expect investments to return and the saying come back true “If there is heaven on earth, it is here, it is here, it is here”. — Harsh Goenka (@hvgoenka) August 5, 2019

