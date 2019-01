चंदा कोचर, दीपक कोचर और वीएन धूत के खिलाफ केस दर्ज, CBI ने चार ठिकानों पर की छापेमारी

नई दिल्ली। सीबीआइ ने चंदा कोचर, दीपक कोचर और वीएन धूत के खिलाफ केस दर्ज किया है। वीडियोकॉन मामले में सीबीआइ ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआइ जांच एजेंसी ने वीडियोकॉन, न्यूपावर के ऑफिस में छापेमारी की है। मुंबई और औरंगाबाद समेत 4 जगहों पर छापेमारी की गई है। नरीमन प्वाइंट में स्थित वीडियोकॉन के मुख्यालय पर भी सीबीआइ ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि ये छापेमारी वीडियोकॉन ग्रुप को 2012 में आईसीआईसीआई बैंक से मिले 3,250 करोड़ रुपये के लोन मामले में की जा रही है।

CBI registered a case against Chanda Kochhar , the then MD & CEO of icici bank ,Deepak Kochhar,V N Dhoot, MD of Videocon group and others. It is alleged that accused sanctioned certain loans to private companies in a criminal conspiracy with other accused to cheat ICICI Bank pic.twitter.com/YX5qLqNLao