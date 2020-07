Digvijaya singh ने पूछा- PM Modi को लेकर नरम रुख रखने वाले नेता Congress में क्यों?

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ( Congress Leader digvijaya singh ) ने पार्टी के ही उन नेताओं पर निशाना साधा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) को लेकर नरम रुख रखते हैं। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ( digvijaya singh ) ने सवाल किया कि जो राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) और प्रियंका गांधी ( Priyanka Gandhi ) के आक्रामक रुख का समर्थन नहीं करते, आखिर ऐसे नेता कांग्रेस ( Congress ) में क्यों हैं? यही नहीं दिग्गी राजा ने राहुल गांधी से एक बार फिर कांग्रेस की कमान संभालने का आग्रह भी किया।

But at the same time Congress Leadership must take up the challenge of building the Party organisation brick by brick. This is where we need the dynamism of Rahul ji and Priyanka ji. I am sure both of them have the Guts and Courage to take on ModiShah twins.