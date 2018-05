नर्इ दिल्ली. आज (शनिवार) वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हाेने वाली 26वी बैठक में जीएसटी काउंसिल ने कारोबारियों को रिवर्स चार्ज को टालने को फैसला लिया है. इसके साथ ही काउंसिल ने ये भी फैसला लिया है इंटर स्टेट(एक राज्य से दूसरे राज्य) र्इ-वे बिल को एक अप्रैल से लागू होगा जबकि इंट्रा स्टेट (एक ही राज्य के अंदर) ई-वे बिल को भी 15 अप्रैल से लागू किया जाएगा. हालांकि आज के बैठक में रिटर्न को आसान बनाने के लिए कोर्इ भी फैसला नहीं लिया गया हैं. अाज के बैठक में र्इ-वे बिल की तैयारियों की भी समीक्षा किया गया. जिसके बाद काउंसिल ने इसे लागू करने का तारीख तय की. आपको बता दें कि में इंट्रा स्टेट ई-वे बिल केवल केरल, कर्नाटक अौर तमिलनाडू में ही 15 अप्रैल से लागू किया जाएगा. इंटर स्टेट र्इ-वे बिल को चरणबद्ध तरीके से राज्यों में लागू किया जाएगा.

Existing system of filing returns has been extended for another 3 months and meanwhile Group of Ministers on the Income Tax will look into it & consult tax experts among others: Union Finance Minister Arun Jaitley pic.twitter.com/dqdz3vrEYg