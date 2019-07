Air India को बचाने के लिए मोदी सरकार का नया प्लान, बेचेगी 76 फीसदी हिस्सेदारी

नई दिल्ली। सरकार की एअर इंडिया ( air india ) में 76 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना है। आर्थिक संकट से जूझ रही सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एअर इंडिया के पुनरुद्धार के लिए सरकार ने कदम उठाया है। इसके लिए सरकार विनिवेश प्रक्रिया जल्द शुरू करेगी। सरकारी विमानन कंपनी में रणनीतिक विनिवेश पर बुधवार को जारी प्रारंभिक सूचना में यह जानकारी दी गई है।



कंपनी ने जारी किया ज्ञापन

आपको बता दें कि नागर विमानन मंत्रालय ने घाटे में चल रही विमानन कंपनी और उसकी दो अनुषंगी इकाइयों में इच्छुक पार्टियों से रुचि पत्र आमंत्रित किए हैं। कंपनी की ओर से जारी किए गए ज्ञापन के अनुसार सरकार की एअर इंडिया में 76 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के साथ प्रबंधन नियंत्रण हस्तातंरित करने की योजना है। ज्ञापन के अनुसार प्रबंधन या कर्मचारी सीधे या समूह बनाकर बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। एलएलपी इंडिया को एअर इंडिया की रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया के लिये सलाहकार नियुक्त किया गया है।



ये भी पढ़ें: Petrol Diesel Price Today : शुक्रवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, जानिए आज के दाम

On recommendations of Air India Specific Alternative Mechanism (AISAM), the government to go ahead with the process of disinvestment Air India. pic.twitter.com/M7NEKPJVGz