विजय माल्या की याचिका पर सुनवाई फिर टली, 13 अगस्त को हो सकती है अगली सुनवाई

नई दिल्ली। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की याचिका पर सुनवाई को एक बार फिर टाल दिया है। इस याचिका पर अब सुनवाई 13 अगस्त को होगी। विजय माल्या ने अपनी और रिश्तेदारों की संपत्ति की कुर्की पर रोक लगाने की मांग की थी। माल्या की इस याचिका पर सुनवाई आज यानी शुक्रवार को होनी थी, जिसको टाल दिया गया है। इससे पहले माल्या इस संबध में बॉम्बे हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर चुका है, जिसको कोर्ट ने 11 जुलाई को खारिज कर दिया था।



सरकार से की अपील

आपको बता दें कि विजय माल्या ( vijay mallya ) ने अपील की थी कि सरकारी एजेंसियों को उसके या संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से तब तक रोका जाए जब तक भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के मामले में हाईकोर्ट का फैसला न आए। माल्या ने कहा कि सरकार सिर्फ किंगफिशर कंपनी से संबंधित संपत्ति ही कुर्क की जाए। उसकी निजी और पारिवारिक संपत्ति को कुर्क न किया जाए।



ये भी पढ़ें: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से अब ले पाएंगे लोन, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

Supreme Court adjourns to 13 August, the petition filed by the fugitive economic offender, Vijay Mallya, challenging the confiscation of properties belonging to the companies owned by him & his family members, by government agencies. (File pic) pic.twitter.com/C59Er9UwPB