सेबी ने अरविंदो फार्मा पर लगाया 22 करोड़ का जुर्माना, नियमों का कर रही थी उल्लंघन

नई दिल्ली। नियमों का उल्लंघन करने पर सेबी ने भारतीय फार्मा कंपनी अरविंदो फॉर्मा पर जुर्माना लगाया है। शेयर बाजार नियामक सेबी ने भेदिया कारोबार यानी इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में कंपनी को दोषी बताया है। सेबी का मानना है कि कंपनी ठीक तरह से नियमों का उल्लंघन नहीं कर रही है। कंपनी के प्रमोटर्स पीवी रामप्रसाद रेड्डी और उनकी पत्नी पर लगभग 22 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।



जांच में हुआ खुलासा

रेग्युलेटर ने जुलाई, 2008 से मार्च, 2009 के दौरान कंपनी के कारोबार की जांच की, जिसमें पाया गया कि कंपनी ने नियमों का ठीक तरह से पालन नहीं किया है। इसके साथ ही जांच में खुलासा हुआ कि प्रमोटर कंपनियों ने कंपनी के फाइजर इंक के साथ लाइसेंसिंग और आपूर्ति करार से जुड़ी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना या यूपीएसआई के आधार पर अरविंदो फार्मा के शेयरों में कारोबार किया और गैरकानूनी मुनाफा कमाया।

Securities Exchange Board of India (SEBI), yesterday, imposed penalties of Rs 22.7 crores on Aurobindo Pharma & its promoters for violation of provisions of insider trading in relation to a licensing deal it had entered with Pfizer in 2009