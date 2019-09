रातों रात अचानकर बंद हुई दुनिया की सबसे पुरानी ट्रैवल कंपनी, आपको होगा ये नुकसान

नई दिल्ली। ब्रिटेन की 178 साल पुरानी कंपनी थॉमस कुक ने अपनी सेवाएं देना बंद कर दिया है। कंपनी ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। इस कंपनी के दिवालिया होने से लगभग 22 हजार लोगों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। कंपनी लंबे समय से नकदी की समस्या से जूढ रही थी, जिसके बाद कंपनी ने सरकार से बेलआउट पैकेज मांगा, लेकिन पैकेज न मिल पाने के कारण कंपनी ने अपने कारोबार को बंद कर दिया है।



1.5 लाख लोगों का फंसा है पैसा

अचानक अपनी सेवाएं बंद करने से लगभग 1.5 लाख यात्रियों का पैसा फंस गया है। बता दें कि कंपनी में लगभग 1.5 लाख लोगों ने अलग-अलग जगह यात्रा करने के लिए अपने पैकेज की बुकिंग करा रखी थी। फिलहाल कंपनी ने सभी हॉलिडेज, फ्लाइट बुकिंग को रद्द किए जाने की घोषणा की है। इसके साथ ही कंपनी ने दुनिया के सभी ग्राहकों के लिए हेल्पलाइन नंबर +44 1753 330 330 जारी किया है।



178 साल पुरानी कंपनी हुई बंद

दुनिया की 178 साल पुरानी कंपनी ने अपने कारोबार को बचाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कंपनी को आर्थिक मदद न मिल पाने के कारण कंपनी ने अपना कारोबार बंद करने का फैसला लिया है। कंपनी ने दिवालिया होने से बचने के लिए निजी निवेशकों से लगभग 25 करोड़ डॉलर की राशि जुटाने की कोशिश की थी। वहीं, पिछले महीने कंपनी ने 90 करोड़ पाउंड हासिल किए थे, जिसके बाद कंपनी अपना कारोबार चला रही थी।

Thomas Cook Group, including the UK tour operator and airline, has ceased trading with immediate effect.



All #ThomasCook bookings, including flights and holidays, have now been cancelled.



Visit: https://t.co/g4G2b6RlHc pic.twitter.com/BxJMv5Yaw1