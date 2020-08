TikTok ने Facebook पर लगाया चोरी और नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप, जानिए क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली। अभी टिकटॉक की पैरेंट कंपनी बाइटडांस ( Tiktok Parent Company ByteDance ) का अमरीकी ऑपरेंशंस की बिकवाली का मामला थमा भी नहीं है कि उसका एक और अमरीकी कंपनी के साथ पंगा हो गया है। जी हां, बाइटडांस की ओर से अमरीकी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ( Facebook ) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बाइटडांस ( Bytedance ) ने चीनी मीडिया एग्रीगेटर को बयान देते हुए फेसबुक पर चोरी और नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप ( Allegations of Theft and Harm on Facebook ) लगाए हैं। जबकि बीते सप्ताह बाइटडांस ने फेसबुक की ओर से अपने एक प्रोडक्ट लांच के बाद कॉपीकैट कहा था। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या।

यह भी पढ़ेंः- June के मुकाबले July में Health Insurance Claim करने वालों में 240 फीसदी का इजाफा

बाइटडांस का फेसबुक पर आरोप

पिछले हफ्ते फेसबुक को कॉपीकैट कहने के बाद चीन में स्थित टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस ने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चोरी और नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। सोमवार को मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बाइटडांस ने फेसबुक के बारे में कहा है कि यह सभी प्रकार की जटिल और अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करती है। बाइटडांस ने चीनी समाचार एग्रीगेटर ऐप जिनरी टुटियाओ पर अपनी भाषा में इस बयान को पोस्ट किया है। इसमें कहा गया है कि कंपनी एक गहन अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण, विभिन्न संस्कृतियों के टकराव व संघर्ष और अपने प्रतिद्वंद्वियों से चोरी व नुकसान पहुंचाने के आरोपों का सामना कर रही है। फेसबुक ने अभी तक इन आरोपों पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

यह भी पढ़ेंः- मांग में कमजोरी के कारण Manufacturing Sector में लगातार चौथे महीने आई गिरावट

टिकटॉक ने की थी फेसबुक की आलोचना

पिछले हफ्ते टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने रील्स नामक एक कॉपीकैट प्रोडक्ट को लांच किए जाने पर फेसबुक की आलोचना की। रील्स, टिकटॉक जैसा ही एक एप है जिसे भारत में टेस्टिंग के बाद लॉन्च कर दिया गया है। ज्ञात हो कि बीते दिनों अन्य कई चीनी ऐप सहित टिकटॉक पर भी देश में बैन लगा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अमरीका ने भी टिकटॉक पर बैन लगाने को कह दिया है। वैसे टिकटॉक के अमरीकी ऑपरेशंस के अधिग्रहण की बात माइक्रोसॉफ्ट के साथ चल रही है।

यह भी पढ़ेंः- भारतीय अगरबत्ती से चीन का धुआं निकालने की कोशिश, Khadi Agarbatti Atmanirbhar Mission को मंजूरी

फेसबुक का कॉपीकैट प्रोडक्ट

मेयर ने अपने ब्लॉगपोस्ट में लिखा था कि टिकटॉक पर हम मुकाबले की सराहना करते हैं। हमें लगता है कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हम सभी को बेहतर बनाती है। प्रतिस्पर्धी उत्पादों को लॉन्च करने की इच्छा रखने वालों के लिए हम कहते हैं कि वे बिल्कुल ऐसा करें। फेसबुक भी एक और कॉपीकैट उत्पाद रील्स (इंस्टाग्राम से संबंधित) को अपने एक और कॉपीकैट लास्सो के तुरंत विफल हो जाने के बाद लांच कर रहा है।