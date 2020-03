War Against Corona: Motilal Oswal ने किया PM CARES में 5 करोड देने का ऐलान, पीएम मोदी ने ऐसा दिया रिएक्शन

नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड का ऐलान किया है, तब से देश के बड़े औद्योगिक घराने, उद्योगपति, नेता और फिल्म स्टार सामने आकर मदद करने का ऐलान कर रहे हैं। टाटा ग्रुप ने तो 1500 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। वहीं शनिवार को जब मोतीलाल ओसवाल ने 5 करोड़ रुपए का फंड देने ऐलान किया तो पीएम नरेंद्र मोदी ओसवाल के ट्वीट पर रिएक्शन देते हुए पूरे कॉरेपोरेट जगत की सराहना की और काफी खुए भी हुए। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर मोतीलाल ओसवाल की ओर से क्या ट्वीट किया और उस पर पीएम मोदी ने क्या रिएक्शन दिया।

At this time when all of us need to help our fellow Indians in whatever way we can, @MotilalOswalLtd pledges to contribute ₹5 crores to @narendramodi ji's PM- CARES Fund. Let's all save lives and fight the #COVID19 crisis together. Health is Wealth. #India #PMCARES. @PMOIndia 🙏🏽 https://t.co/UOYFAibtGV