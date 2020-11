द्वितीय विश्व युद्ध का यह विमान अब भी है दुनिया का सबसे तेज़ एयरक्राफ्ट

अमरीका का शीतयुद्ध (Cold War) के दौर का जासूसी एयरक्राफ्ट (Spy Aircraft) 'एसआर-71 ब्लैकबर्ड' (SR-71 Blackbird) द्वितीय विश्वयुद्ध (WORLD WAR II) के दौरान भी इस्तेमाल किया गया था। कोल्ड वार के दौरान रूस और अमेरिका के बीच तकनीक और आधुनिक हथियारों की भी ज़बरदस्त होड़ थी। एस आर -71 ब्लैक बर्ड इसी होड़ का नतीजा था जिसने अमरीका को रूस से दो कदम आगे ला खड़ा किया था। लेकिन अपनी पहली उड़ान के 55 साल बाद भी यह एयरप्लेन अब भी दुनिया का सबसे तेज रफ्तार वाला (Still Holds World's Fastest Aircraft's Record) जहाज है। 1950 के अंतिम सालों में गुप्त तरीके से डिजायन किया गया यह जासूसी एयरप्लेन पृथ्वी की कक्षा के अंतिम छोर (To The End of the Earth's Orbit ALMOST 90,000 FEET) तक उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं यह मिसाइल ले जाने में भी सक्षम है। इसकी क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह आज तक का सबसे तेज गति का रेकार्ड अपने नाम रखता है जो एक गैर-रॉकेट संचालित विमान होने के बावजूद क्षैतिज उड़ान में सबसे अधिक ऊंचाई तक पहुंचने वाला एयरक्राफ्ट है।