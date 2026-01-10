10 जनवरी 2026,

Apple Salary Shock: ₹234 करोड़ सालाना! UP में जन्मे सबीह खान बने Apple के हाईएस्ट पेड एग्जीक्यूटिव

Apple Salary Shock: दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Apple एक बार फिर अपने टॉप एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी को लेकर सुर्खियों में है। कंपनी की 2025 की सालाना फाइलिंग से सामने आया है कि Apple के वरिष्ठ अधिकारियों की कमाई सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं है, बल्कि स्टॉक अवॉर्ड्स और परफॉर्मेंस इंसेंटिव इसमें बड़ा रोल निभाते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 10, 2026

Apple Salary Shock, Sabih Khan Salary, Apple COO Salary,

Apple Highest Paid Executive|फोटो सोर्स – Patrika.com

Apple Salary Shock: दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Apple एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई नया iPhone नहीं, बल्कि कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स की चौंकाने वाली सैलरी है। साल 2025 की लेटेस्ट फाइलिंग में सामने आया है कि भारतीय मूल के और उत्तर प्रदेश में जन्मे Apple के COO सबीह खान कंपनी के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले अधिकारी बन गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी सालाना कमाई भारतीय मुद्रा में करीब ₹234 करोड़ आंकी गई है, जिसने ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में सभी का ध्यान खींच लिया है।

मुरादाबाद से Apple के COO तक का सफर (Indian Origin Apple Executive)

सबीह खान का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था और जुलाई 2025 में उन्होंने Apple के Chief Operating Officer (COO) का पद संभाला। Apple से लंबे समय से जुड़े रहे सबीह खान की साल 2025 की कुल कमाई करीब 27 मिलियन डॉलर रही, जो भारतीय मुद्रा में लगभग ₹243 करोड़ के आसपास है। उनकी कमाई में करीब 1 मिलियन डॉलर बेस सैलरी, लगभग 22 मिलियन डॉलर स्टॉक अवॉर्ड्स, जबकि बाकी रकम परफॉर्मेंस इंसेंटिव और अन्य कॉरपोरेट बेनिफिट्स के रूप में शामिल रही, जो उन्हें कंपनी के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप एग्जीक्यूटिव्स में शामिल करती है।

पढ़ाई में भी रहे हैं अव्वल सबीह खान (Sabih Khan Apple Coo)

सबीह खान की एजुकेशनल प्रोफाइल भी उनके करियर की तरह ही मजबूत रही है। उन्होंने Tufts University से अर्थशास्त्र और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डूअल बैचलर डिग्री हासिल की, जिसके बाद Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री पूरी की। उत्तर प्रदेश के एक शहर से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल Apple के टॉप एग्जीक्यूटिव बनने तक का उनका सफर आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा की मिसाल बन चुका है।

क्यों इतनी ज्यादा होती है टॉप एग्जीक्यूटिव्स की कमाई?

यह रिपोर्ट साफ दिखाती है कि बड़ी टेक कंपनियों में सीनियर लीडरशिप की कमाई का बड़ा हिस्सा स्टॉक और परफॉर्मेंस से जुड़ा होता है। इससे न सिर्फ कंपनी के नतीजों पर फोकस बढ़ता है, बल्कि टैलेंट को लंबे समय तक जोड़े रखने में भी मदद मिलती है।

टिम कुक की कमाई भी चौंकाने वाली (Tim cook salary 2025)

Apple के CEO टिम कुक ने 2025 में कुल 74.3 मिलियन डॉलर कमाए, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 668 करोड़ रुपये बैठते हैं। खास बात यह है कि उनकी बेस सैलरी सिर्फ 3 मिलियन डॉलर रही। असली कमाई स्टॉक अवॉर्ड्स और परफॉर्मेंस से जुड़ी इंसेंटिव से हुई।रिपोर्ट के अनुसार, टिम कुक को करीब 57.5 मिलियन डॉलर स्टॉक अवॉर्ड्स के रूप में मिले, जबकि बोनस और अन्य सुविधाओं से उन्हें लगभग 12 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त रकम मिली। सुरक्षा, यात्रा और दूसरी सुविधाओं पर कंपनी ने अलग से खर्च किया।





