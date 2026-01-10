Apple Salary Shock: ₹234 करोड़ सालाना! UP में जन्मे सबीह खान बने Apple के हाईएस्ट पेड एग्जीक्यूटिव

सबीह खान का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था और जुलाई 2025 में उन्होंने Apple के Chief Operating Officer (COO) का पद संभाला। Apple से लंबे समय से जुड़े रहे सबीह खान की साल 2025 की कुल कमाई करीब 27 मिलियन डॉलर रही, जो भारतीय मुद्रा में लगभग ₹243 करोड़ के आसपास है। उनकी कमाई में करीब 1 मिलियन डॉलर बेस सैलरी, लगभग 22 मिलियन डॉलर स्टॉक अवॉर्ड्स, जबकि बाकी रकम परफॉर्मेंस इंसेंटिव और अन्य कॉरपोरेट बेनिफिट्स के रूप में शामिल रही, जो उन्हें कंपनी के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप एग्जीक्यूटिव्स में शामिल करती है।