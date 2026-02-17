Aroma Flavor Water Bottle: Gen Z का नया क्रेज! 4,000–5,500 रुपये में मिलने वाली अरोमा-फ्लेवर पानी की बोतल, क्या सच में फायदेमंद है या सिर्फ हाइप?



इन दिनों अरोमा फ्लेवर वाटर बॉटल चेरी कोला, बबलगम, हनी पीच और कॉफी जैसे कई फ्लेवर में मिल रही हैं। इन बोतलों में एक फ्लेवर पॉड लगा होता है। जिससे जब लोग स्ट्रॉ से इस बोतल से पानी पीते हैं, तो हवा उस पॉड की खुशबू को नाक के रास्ते दिमाग तक पहुंचाती है। इससे दिमाग खुशबू और पानी को एक साथ पहचानता है और सादा पानी भी फ्लेवर वाला लगने लगता है। इस बॉटल की अच्छी बात यह है कि इसमें चीनी या प्रिजर्वेटिव नहीं होते, जिससे कैलोरी या इंसुलिन बढ़ने का खतरा नहीं होता। इसके अलावा यह सोडा या पैकेज्ड जूस की तुलना में बेहतर विकल्प है। लेकिन इन बोतलों का इस्तेमाल करते समय एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर स्ट्रॉ या फ्लेवर पॉड को ठीक से साफ न किया जाए, तो उनमें नमी की वजह से बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिससे बीमारियां होने का खतरा बढ़ सकता है।