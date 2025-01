Aushadhi chhachh: ऐसे बनाएं औषधीय छाछ, सर्दी-खांसी सहित इन बीमारियों से राहत, आयुष मंत्रालय ने बताए फायदे और बनाने की विधि

क्या है औषधीय छाछ ? (What is medicinal buttermilk?) औषधीय छाछ एक प्रकार का ड्रिंक है जिसे ‘खलम’ भी कहा जाता है।खलम को सर्दी-खांसी और पाचन से जुड़ी समस्याओं के लिए फायदेमंद माना जाता है।Ministry of Ayush के मुताबिक यह आयुर्वेदिक छाछ है, जो शरीर को नई ऊर्जा देने का काम करता है।



विधि: इस आयुर्वेदिक छाछ ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले अदरक का पेस्ट तैयार कर लें। फिर उबलते छाछ में अदरक डालें और एक मिनट तक उबाल लें।



जब अच्छे से उबाल आ जाए तो उसमें हींग, सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर डालें और मिलाएं। तैयार है आपका खलम औषधीय छाछ।



सर्दी, खांसी और पाचन की अन्य समस्याओं में फायदेमंद है।

किसी भी बीमारी के बाद इसे पीने से शरीर को नई एनर्जी मिलती है और रिकवरी तेज होती है। डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।