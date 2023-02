फैशन कि नज़र आप पर है, आप तैयार हैं ?

फैशन कि नज़र आप पर है, आप तैयार हैं ?

नई दिल्लीPublished: Feb 04, 2023 09:31:25 pm Submitted by: Namita Kalla

Must Have Bags For 2023 : हैंडबैग्स हमारी एक्सेसरीज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपनी यूटिलिटी के अलावा यह हमारा फैशन सेंस भी जाहिर करता है। बेशक बैग्स का काम है हमारा सामान संभाल कर रखना पर इसका यह मतलब नहीं है कि वो बोरिंग हो। इसीलिए शायद बड़े बड़े डिजाइनर आये दिन हैंडबैगस के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। आइए जानते हैं नए साल के फैशनबल बैग्स क्या हैं।

गौर से देखिये इस ट्रेंड को,आपका फैशन गेम बदल देगा

Must Have Bags For 2023 : हैंडबैग्स हमारी एक्सेसरीज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपनी यूटिलिटी के अलावा यह हमारा फैशन सेंस भी जाहिर करता है। बेशक बैग्स का काम है हमारा सामान संभाल कर रखना पर इसका यह मतलब नहीं है कि वो बोरिंग हो। इसीलिए शायद बड़े-बड़े डिजाइनर आये दिन हैंडबैगस के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखा जाये तो फैशन वर्ल्ड में पुराने बैग्स फिर लौटकर आते रहे हैं। हालांकि डिजाइनर्स नए-नए इनोवेशन के साथ पुराने डिजाइन को नए शेप्स में इंट्रोड्यूस करते हैं। स्टाइल के अलावा सहुलियत और कम्फर्ट को भी ध्यान में रख कर बैग्स डिजाइन किये जाते हैं। पिछले कुछ समय से इको फ्रेंडली फैब्रिक्स का काफी चलन रहा है। इसी के चलते हैंडबैग भी, खासतौर पर टोट बैग और स्लिंग बैग्स,आर्गेनिक मटेरियल जैसे कॉटन,जूट और सिल्क में अवेलेबल हैं। आइए जानते हैं नए साल के फैशनबल बैग्स क्या हैं।