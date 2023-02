कैजुअल संडे वियर हो या वेडिंग सेलिब्रेशन, व्हाइट कलर बना सबकी पसंद

नई दिल्ली Feb 06, 2023



White is the new favourite : फरवरी का महीना आते ही मौसम में भी बदलाव आने लगा है। जब मौसम बदलता है तो सब से पहले वार्डरॉब कलेक्शन चेंज होता है। हलके रंग, कॉटन फैब्रिक और जहाँ तक मुमकिन स्लीवलेस टॉप्स वार्डरॉब का जरूरी हिस्सा बन जाते हैं । पिछले साल हलके रंगों के साथ-साथ सफेद रंग भी काफी पॉपुलर रहा। केजुअल संडे वियर हो या कोई वेडिंग ओकेशन, सेलिब्रिटीज व्हाइट पहनने से पीछे नहीं हटते। हाल ही में कुछ सेलिब्रिटीज ने वाइट को बखूबी तरीके से स्टाइल किया है।