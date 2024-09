Dark Cricles Removal Tips : 7 दिनों में छूमंतर होंगे डार्क सर्कल्स, ये आसान उपाय अपनाएं आज से ही

Dark Cricles Removal Tips : क्या है डार्क सर्कल होने का कारण ? (What is the reason for dark circles?) आंखों के निचे काला सर्कल होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारणों में नींद की कमी, स्ट्रेस , और थकावट हो सकता है हैं, जो त्वचा के नीचे रक्त फ्लो पर असर कर सकते हैं। इसके अलावा, उम्र बढ़ने के साथ त्वचा की लेयर पतली हो जाती है, जिससे रक्त की नसें अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। आनुवंशिकी (genetics) भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है,यदि आपके परिवार में किसी को डार्क सर्कल्स की समस्या है, तो आपको भी इसका सामना करने की संभावना हो सकती है। त्वचा की एलर्जी, अत्यधिक धूप का संपर्क, और बुरी लाइफस्टाइल जैसे गलत आहार और शराब या धूम्रपान भी डार्क सर्कल्स का कारण बन सकते हैं। इन कारणों को समझना और उचित देखभाल करना डार्क सर्कल्स को कम करने में मदद कर सकता है।

अधिक नींद लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे हर रात पर्याप्त और अच्छी नींद ले रहे हैं, जिससे डार्क सर्कल्स को कम या रोका जा सकता है। सिर को अतिरिक्त तकियों पर उठाना भी डार्क सर्कल्स और आंखों के चारों ओर सूजन को कम करने में मदद कर सकता है।

खीरा आंखों पर खीरे के टुकड़े लगाने से थकी हुई आंखों को आराम मिल सकता है और सूजन कम हो सकती है, जैसा कि पुराने 2013 के शोध में कहा गया है। खीरे की उच्च पानी और विटामिन C सामग्री त्वचा को पोषण और नमी प्रदान कर सकती है। खीरे में सिलिका भी होता है, जो स्वस्थ ऊतकों के लिए आवश्यक है।

चाय की पत्तियां चाय की पत्तियां डार्क सर्कल्स और आंखों के नीचे की सूजन को कम करने में मदद कर सकती हैं। कैफीन में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और यह आंखों के चारों ओर रक्त संचार को उत्तेजित करता है। चाय की पत्तियों को उबले और ठंडा होने के बाद उन्हें आंख पर रखे है। उबली हुई चाय की पत्तियों को पहले फ्रिज में रखने से आंखों को ठंडक मिलती है। लोग काले, हरे या हर्बल चाय की पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं।

फेशियल आंखों के चारों ओर खराब रक्त फ्लो डार्क सर्कल्स को जन्म दे है। आंखों के चारों ओर हल्की मालिश के माध्यम से चेहरे की मालिश रक्त फ्लो में सुधार करने में मदद कर सकती है। आंखों पर ठंडी पट्टी लगाने की भी कोशिश कर सकता है, जो डार्क सर्कल्स की उपस्थिति को कम करने में मदद कर सकती है।

एंटीऑक्सीडेंट स्किनकेयर उत्पाद फेस क्रीम और आंखों के नीचे के काले दाग को कम करेगा। फेस क्रीम जो एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, डार्क सर्कल्स की उपस्थिति को कम करने में मदद कर सकते हैं। विटामिन E और C एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो डार्क सर्कल्स का इलाज करने में सहायक हो सकते हैं।

मेकअप हालांकि मेकअप डार्क सर्कल्स को बदल नहीं सकता, कुछ लोग सौंदर्य उद्देश्यों के लिए आंखों के नीचे कंसीलर का उपयोग कर सकते हैं। Dark Cricles Removal Tips :मेडिकल ट्रीटमेंट यदि घरेलू नुस्खे आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स को दूर नहीं करते, तो व्यक्ति को अपने डॉक्टर या स्किन के डॉक्टर से उपचार के बारे में सलाह लेनी चाहिए, जैसे

टॉपिकल क्रीम्स(Topical creams) ब्लिचिंग क्रीम्स हाइपरपिगमेंटेशन को कम करने में मदद कर सकती हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं:

– हायड्रोक्विनोन (Hydroquinone)

– ट्रेटिनॉइन (Tretinoin)

– दोनों का संयोजन (A combination of both)

लोगों को असर देखने के लिए हायड्रोक्विनोन का उपयोग कम से कम 3 महीने तक करना पड़ सकता है।

कोजिक एसिड (Kojic acid ) अनकडोटल (Anecdotal) रिपोर्ट्स के अनुसार, कोजिक एसिड डार्क सर्कल्स के इलाज में प्रभावी हो सकता है। कोजिक एसिड एक प्राकृतिक क्रीम है जो दो प्रकार के Fungi से प्राप्त होता है।हालांकि, लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि कोजिक एसिड के साइड इफेक्ट्स में संपर्क डर्मेटाइटिस और त्वचा की लालिमा शामिल हो सकती है।

एज़ेलाइक एसिड (Azelaic acid) लोग एज़ेलाइक एसिड का उपयोग आंखों के नीचे हाइपरपिगमेंटेशन का इलाज करने के लिए कर सकते हैं, और इसका लंबे समय तक उपयोग करना सुरक्षित होता है। टॉपिकल विटामिन C (Topical vitamin C) 2009 के एक पुराने अध्ययन में 10% विटामिन C लोशन के डार्क सर्कल्स के इलाज पर प्रभावों की जांच की गई थी, जो 6 महीनों तक जारी रहा। यह लोशन आंखों के नीचे की कालीपन को हल्का करने में प्रभावी था।

केमिकल पील्स (Chemical peels) केमिकल पील्स, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, हाइपरपिगमेंटेशन को हल्का करने में मदद कर सकते हैं। लोग बेहतर प्रभाव के लिए केमिकल पील्स का उपयोग टॉपिकल क्रीम्स के साथ भी कर सकते हैं।

लेजर (Lasers) लेजर थेरपी डार्क सर्कल्स के इलाज के लिए एक प्रभावी उपचार हो सकता है। कम लेजर प्रक्रियाएं, जैसे कि पल्स्ड डाई या डायोड लेजर, स्कारिंग या अन्य संभावित साइड इफेक्ट्स के जोखिम को कम कर सकती हैं।