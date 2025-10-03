Earbuds Using Tips: हर दिन घंटों ईयरबड्स इस्तेमाल कर रहे हैं? 60/60 रूल आपके कानों को बचा सकता है

Safe listening tips with earphones|फोटो सोर्स – Freepik
Earbuds Using Tips: आज के मॉडर्न और डिजिटल दौर में ईयरबड्स का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। यह अब हर किसी की लाइफस्टाइल का हिस्सा बनता जा रहा है , चाहे वह ऑफिस हो, कॉलेज हो या वर्कआउट। लोग दिनभर कानों में ईयरबड्स लगाए रहते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है।ईयरबड्स का अधिक उपयोग आपकी सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में जानिए 'कैलिफोर्निया हियरिंग सेंटर ने ईयरबड्स के इस्तेमाल को लेकर "60/60 रूल" की सलाह क्यों दी है।
अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो मेट्रो, ऑफिस, वर्कआउट या यहां तक कि सोते समय भी ईयरबड्स लगाए रखते हैं, तो यह आदत आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लगातार ईयरबड्स पहनने से कान के भीतर हवा का प्रवाह रुक जाता है, जिससे बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं और संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसके अलावा, ईयरबड्स से निकलने वाली तेज आवाज से आपकी सुनने की क्षमता (hearing ability) पर भी असर पड़ता है।
California Hearing Center की सलाह के अनुसार, अगर आप लंबे समय तक ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो 60/60 रूल अपनाना बेहद जरूरी है। इसका मतलब है, 60 प्रतिशत वॉल्यूम पर सुनें और लगातार सिर्फ 60 मिनट तक ही इस्तेमाल करेंइसके बाद थोड़ा ब्रेक लें और कानों को आराम दें। ये नियम न सिर्फ आपके कानों को नुकसान से बचाता है, बल्कि आपके ईयरबड्स की लाइफ भी बढ़ाता है।
बहुत से लोग आदतन सोते वक्त भी ईयरबड्स लगा लेते हैं। म्यूजिक सुनते-सुनते सो जाना उन्हें रिलैक्सिंग लगता है। लेकिन ये आदत न सिर्फ आपकी सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि ईयरबड्स का फुल वॉल्यूम आपके कानों के लिए स्थायी नुकसान का कारण भी बन सकता है। कई मामलों में इससे Hearing Loss तक हो सकता है।
खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान
कान में सही से फिट होते हों
अच्छी बैटरी लाइफ और कनेक्टिविटी हो
IP रेटिंग जरूर चेक करें, यानी ये पसीने और पानी से बचाव करते हों
ANC (Active Noise Cancellation) फीचर हो, ताकि आपको तेज वॉल्यूम की जरूरत न पड़े
