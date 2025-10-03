Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Earbuds Using Tips: हर दिन घंटों ईयरबड्स इस्तेमाल कर रहे हैं? 60/60 रूल आपके कानों को बचा सकता है

Earbuds Using Tips: लोग दिनभर कानों में ईयरबड्स लगाए रहते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 03, 2025

6060 rule, noise-induced hearing loss, safe listening habits, smart volume,

Safe listening tips with earphones|फोटो सोर्स – Freepik

Earbuds Using Tips: आज के मॉडर्न और डिजिटल दौर में ईयरबड्स का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। यह अब हर किसी की लाइफस्टाइल का हिस्सा बनता जा रहा है , चाहे वह ऑफिस हो, कॉलेज हो या वर्कआउट। लोग दिनभर कानों में ईयरबड्स लगाए रहते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है।ईयरबड्स का अधिक उपयोग आपकी सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में जानिए 'कैलिफोर्निया हियरिंग सेंटर ने ईयरबड्स के इस्तेमाल को लेकर "60/60 रूल" की सलाह क्यों दी है।

दिनभर ईयरबड्स पहनना कितना सही?

अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो मेट्रो, ऑफिस, वर्कआउट या यहां तक कि सोते समय भी ईयरबड्स लगाए रखते हैं, तो यह आदत आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लगातार ईयरबड्स पहनने से कान के भीतर हवा का प्रवाह रुक जाता है, जिससे बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं और संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसके अलावा, ईयरबड्स से निकलने वाली तेज आवाज से आपकी सुनने की क्षमता (hearing ability) पर भी असर पड़ता है।

क्या है 60/60 रूल?

California Hearing Center की सलाह के अनुसार, अगर आप लंबे समय तक ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो 60/60 रूल अपनाना बेहद जरूरी है। इसका मतलब है, 60 प्रतिशत वॉल्यूम पर सुनें और लगातार सिर्फ 60 मिनट तक ही इस्तेमाल करेंइसके बाद थोड़ा ब्रेक लें और कानों को आराम दें। ये नियम न सिर्फ आपके कानों को नुकसान से बचाता है, बल्कि आपके ईयरबड्स की लाइफ भी बढ़ाता है।

रात को ईयरबड्स लगाकर सोना

बहुत से लोग आदतन सोते वक्त भी ईयरबड्स लगा लेते हैं। म्यूजिक सुनते-सुनते सो जाना उन्हें रिलैक्सिंग लगता है। लेकिन ये आदत न सिर्फ आपकी सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि ईयरबड्स का फुल वॉल्यूम आपके कानों के लिए स्थायी नुकसान का कारण भी बन सकता है। कई मामलों में इससे Hearing Loss तक हो सकता है।

खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

घटिया क्वालिटी वाले ईयरबड्स न खरीदें


कान में सही से फिट होते हों
अच्छी बैटरी लाइफ और कनेक्टिविटी हो
IP रेटिंग जरूर चेक करें, यानी ये पसीने और पानी से बचाव करते हों
ANC (Active Noise Cancellation) फीचर हो, ताकि आपको तेज वॉल्यूम की जरूरत न पड़े

ये भी पढ़ें

Ear Cleaning Tips: साफ न किया कान तो सुनने की शक्ति हो सकती है कम, जानिए आसान घरेलू उपाय
लाइफस्टाइल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

03 Oct 2025 11:05 am

Hindi News / Lifestyle News / Earbuds Using Tips: हर दिन घंटों ईयरबड्स इस्तेमाल कर रहे हैं? 60/60 रूल आपके कानों को बचा सकता है

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

42 की उम्र में मां बनेंगी Katrina Kaif, जानिए Late Motherhood की चुनौतियां

Katrina Kaif pregnancy, advanced maternal age, , late motherhood, maternal health, gestational,
लाइफस्टाइल

Green Chili Benefits: पाचन से लेकर कैंसर तक, जानें हरी मिर्च कैसे बचाती है शरीर को 7 बड़ी बीमारियों से

Green Chili Benefits
लाइफस्टाइल

26 लाख रुपए बच्चे का नाम रखने के लिए, Baby Name का बिजनेस चलाने वाली ये महिला कौन है?

Baby Name, Baby Name Fees 26 Lakh Rupees, Baby Name Business, Meaningful Baby Name, taylor humphrey,
लाइफस्टाइल

Throning Dating Trend: क्या है जेनरेशन Z का नया डेटिंग ट्रेंड ‘थ्रोनिंग’?स्टेटस देखकर होता है प्यार

Throning dating trend, Gen Z dating trends 2025, What is throning in dating, Throning meaning in relationships, Throning love and social status, Gen Z love trends,
लाइफस्टाइल

Military Sleep Method: नींद की कमी और तनाव? जानिए 2 मिनट की मिलिट्री टकनीक कैसे कर सकती है मदद

Military sleep method, 2-minute sleep technique, How to sleep fast with military method, Military sleep technique for stress, Sleep faster with military method,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.