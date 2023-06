Hydration and Saliva: कैसे हाइड्रेशन और सलाइवा (Saliva) से ओरल हेल्थ में ला सकते हैं सुधार, जानें यहां

Published: Jun 05, 2023 11:05:00 am

Hydration and Saliva: हाइड्रेशन और सलाइवा (Saliva) का उत्पादन हमारी ओरल हेल्थ को बनाए रखने में खास भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से ड्राई माउथ (Dry mouth) की स्थिति वाले व्यक्तियों में। सलाइवा (लार) के पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रेशन आवश्यक है, जो मुंह को नम करने और दांत से जुड़ी समस्याओं से बचने में मदद करता है। इस आर्टिकल में जानिए कैसे नियमित और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और सही ओरल हेल्थ व हाइजीन से हाइड्रेशन बनाए रखना और सलाइवा उत्पादन को बढ़ावा देना ड्राई माउथ से जुड़ी परेशानी को कम कर सकता है।

Hydration and Saliva: Improve Hydration and Saliva Production for Optimal Oral Health