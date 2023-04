Coughing at Night: जानें कैसे रोक सकते हैं रात में होने वाली खांसी, देखें टिप्स

Coughing at Night: खांसी का होना हमारे शरीर के साथ ही हमारे पूरे रूटीन को बिगाड़ देता है। इसके होने से गले में जलन, खराश और दर्द भी हो सकता है। रात की खांसी अक्सर ज़्यादा परेशान कर सकती है क्योंकि इसके कारण हमारी नींद (कई बार साथ वालों की भी) डिस्टर्ब हो सकती है, जिससे थकान और कई दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।

Soothe Your Throat and Sleep Better: Natural Ways to Stop Coughing at Night