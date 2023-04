Hyponatremia: बैठ कर उठने में है परेशानी? ब्लड में सोडियम की कमी हो सकती है, यहां पढ़ें

Hyponatremia: बैठ कर उठने में है परेशानी? ब्लड में सोडियम की कमी हो सकती है, यहां पढ़ें

नई दिल्लीPublished: Apr 18, 2023 05:09:10 pm Submitted by: Namita Kalla

Have Trouble Getting Up? : शरीर में सोडियम की कमी होना कई समस्याओं का कारण बन सकता है। इसमें लेटने या बैठने की स्थिति से उठने या खड़े होने में कठिनाई हो सकती है। सोडियम नर्वस और मसल के फंक्शनिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए सोडियम की कमी से ह्यपोलट्रेमिया (Hyponatremia) हो सकता है जिससे कमजोरी, सुस्ती और मसल क्रैम्प्स जैसी तकलीफ होती है। इससे उठना या घूमना मुश्किल होता है।

What is Hyponatremia: सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट है जो शरीर में के सेल्स के अंदर और आसपास पानी की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। न्यूज़ मेडिकल लाइफ साइंसेज में पब्लिश्ड एक रिसर्च के अनुसार सोडियम ब्लड प्रेशर को बनाए रखने के साथ-साथ हमारे नर्वस, मसल्स और अन्य टिशूज को सुचारु रूप से काम करने में सहायता करता है। इसकी कमी से हाइपोनेट्रेमिया नाम की बीमारी हो सकती है। हाइपोनेट्रेमिया हमारे ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट सोडियम (नमक) की कमी के कारण होता है। एक स्वस्थ ब्लड सोडियम लेवल 135 - 145 mEq/ होता है। जब सोडियम का लेवल इससे कम हो तो हाइपोनेट्रेमिया होता है। इसी रिसर्च में बताया गया है की जब शरीर में सोडियम पतला हो जाता है तब यह प्रॉब्लम होती है। शरीर में सोडियम का पतला होना कई कारणों से हो सकता है जिनमें दस्त, दिल की धड़कन रुकना, किडनी प्रॉब्लम, लीवर सिरोसिस, उल्टी करना, पसीना आना इत्यादि शामिल हैं।