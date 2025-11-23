Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

India Most Expensive Hotel: एक रात यहां बिताने का मतलब ₹11 लाख उड़ाना! देखें अंदर की शाही झलक जहां ठहरना सपना लगता है

India Most Expensive Hotel: ताज महल के शहर आगरा में ऐसी एक जगह है, जहां कदम रखते ही लगता है जैसे आप किसी बादशाह के महल में पहुंच गए हों। ताज के ठीक सामने बसे ओबेरॉय अमर विलास की पहचान सिर्फ अपनी खूबसूरती से नहीं, बल्कि अपनी बेशकीमती विलासिता से भी है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 23, 2025

India luxury hotel cost, ₹11 lakh per night hotel India, most luxurious hotels in India,

Expensive hotels in the India|फोटो सोर्स - Patrika.com

India Most Expensive Hotel: भारत में लग्जरी की परिभाषा तब बदल जाती है जब बात उस होटल की आती है जहां एक रात ठहरने की कीमत करीब ₹11 लाख है। महल जैसी भव्यता, प्राइवेट बटलर सर्विस और राजा-महाराजाओं जैसा आतिथ्य इस जगह को बाकी होटलों से बिल्कुल अलग बना देता है। यहां हर कोना कला, रॉयल्टी और एक्सक्लूसिव कम्फर्ट का अनोखा मेल पेश करता है। ताज के ठीक सामने बसे ओबेरॉय अमर विलास की पहचान सिर्फ अपनी खूबसूरती से नहीं, बल्कि अपनी बेशकीमती विलासिता से भी है। आइए देखें अंदर की वो शाही झलक जो इसे भारत का सबसे महंगा स्टे बनाती है।

डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी ठहर चुके इस शाही सुइट में

कुछ समय पहले जब बिजनेसमैन राजू मेंतना के बेटे की शादी के लिए डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भारत आए थे, तो उन्होंने इसी कोहिनूर सुइट को चुना था। वजह साफ है इससे ज्यादा लक्जरी, प्राइवेसी और ताज महल का नजदीकी नजारा शायद ही कहीं और मिले।

275 वर्गमीटर में फैला एक शाही महल जैसा कमरा

कोहिनूर सुइट लगभग 275 वर्गमीटर का है मतलब एक विशाल, सुरुचिपूर्ण और कलाकारों से सजा एक महल जैसा स्पेस। कमरे का हर कोना इस तरह डिजाइन किया गया है कि ताज महल का नजारा कहीं से भी छूट न जाए चाहे आप बेड पर बैठे हों, लिविंग रूम में हों या डाइनिंग एरिया में।

मुगल कलाकारी की खूबसूरती

सुइट के इंटीरियर में मुगल वास्तुकला की झलक खूबसूरती से उकेरी गई है जैसे संगमरमर के नक्काशीदार खंभे, सुनहरी गुंबदनुमा सजावट, दीवारों पर खूबसूरत कलाकृतियां और ताज महल की रेखाओं से प्रेरित पैटर्नये सब मिलकर पूरे कमरे को शाही एहसास देते हैं, जैसे किसी मुगल बादशाह के महल का आधुनिक रूप।

ऐसा बेडरूम जहां से ताज महल आपके सामने

मास्टर बेडरूम में रखा किंग-साइज बेड ऐसा है कि आप खड़े हों, बैठें या दरवाजा खोलें ताज महल की झलक हमेशा आपकी नजर में रहेगी।लिविंग और डाइनिंग स्पेस भी उतने ही भव्य हैं आराम और शानो-शौकत का परफेक्ट मेल।

24x7 पर्सनल बटलर बस इशारा करें और सेवा हाजिर

इस सुइट की सबसे खास सुविधाओं में से एक है राउंड-द-क्लॉक पर्सनल बटलर सर्विस।चाय हो, रात का खाना हो, कोई विशेष डिश हो आपकी हर मांग तुरंत पूरी करने के लिए एक प्राइवेट बटलर हर समय मौजूद रहता है। खास बात यह कि बटलर के लिए अलग कमरा भी बना होता है, जिससे मेहमानों की पूरी प्राइवेसी बरकरार रहे।

बाथरूम से भी ताज महल सोचिए कितना दिलकश नजारा होगा

कोहिनूर सुइट का बाथरूम भी किसी पांच-सितारा स्पा से कम नहीं।ग्लास पैनल,वॉक-इन रेन शॉवर और सन टैरेस से आती नरम धूप और सबसे खास लक्ज़री बाथटब से दिखाई देता ताज महल। सुबह की रोशनी में ताज का दृश्य और गर्म पानी का स्नान इससे ज्यादा रॉयल एक्सपीरियंस क्या होगा।

ये भी पढ़ें

क्या आपका होटल Couples Friendly है? बुकिंग से पहले इन बातों पर करें फोकस
लाइफस्टाइल
Couple friendly hotels in India, How to check if hotel is couple friendly, Unmarried couple hotel booking tips, Hotel booking guide for couples, Safe hotels for unmarried couples,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Nov 2025 12:57 pm

Published on:

23 Nov 2025 12:56 pm

Hindi News / Lifestyle News / India Most Expensive Hotel: एक रात यहां बिताने का मतलब ₹11 लाख उड़ाना! देखें अंदर की शाही झलक जहां ठहरना सपना लगता है

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Gut Cleanse Foods: पेट की सफाई और स्मूद डाइजेशन के लिए ट्राई करें ये 10 फाइबर रिच ऑप्शंस

natural constipation remedies, foods that relieve constipation,
लाइफस्टाइल

DIY Hair Magic: Jasmin Bhasin ने शेयर किया अपना टॉप नुस्खा हाइड्रेटेड और हेल्दी बालों के लिए

Jasmin Bhasin hair care, Jasmin Bhasin DIY hair mask, DIY Hair Magic tips,
लाइफस्टाइल

National Espresso Day 2025: क्या बनाता है एस्प्रेसो को बाकी कॉफी से खास? जानें इतिहास और दुनिया की सबसे महंगी कॉफी की कीमत

Espresso Day history, Espresso coffee facts, दुनिया की सबसे महंगी कॉफी,
लाइफस्टाइल

Amla Laddoo for Diabetes: डायबिटीज कंट्रोल का स्वादिष्ट राज है आंवला, जानें इसकी रेसिपी और इसके फायदे

Amla in Diabetes, amla ladoo recipe in hindi, amla laddu benefits,
लाइफस्टाइल

सांसें लें और तनाव छोड़ें, जानें Mindful Breathing का असली फायदा

Mindful Breathing Benefits, Mindful Breathing Technique, Deep Breathing for Stress Relief,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.