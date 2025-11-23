India Most Expensive Hotel: एक रात यहां बिताने का मतलब ₹11 लाख उड़ाना! देखें अंदर की शाही झलक जहां ठहरना सपना लगता है

India Most Expensive Hotel: भारत में लग्जरी की परिभाषा तब बदल जाती है जब बात उस होटल की आती है जहां एक रात ठहरने की कीमत करीब ₹11 लाख है। महल जैसी भव्यता, प्राइवेट बटलर सर्विस और राजा-महाराजाओं जैसा आतिथ्य इस जगह को बाकी होटलों से बिल्कुल अलग बना देता है। यहां हर कोना कला, रॉयल्टी और एक्सक्लूसिव कम्फर्ट का अनोखा मेल पेश करता है। ताज के ठीक सामने बसे ओबेरॉय अमर विलास की पहचान सिर्फ अपनी खूबसूरती से नहीं, बल्कि अपनी बेशकीमती विलासिता से भी है। आइए देखें अंदर की वो शाही झलक जो इसे भारत का सबसे महंगा स्टे बनाती है।