India Most Expensive Hotel: एक रात यहां बिताने का मतलब ₹11 लाख उड़ाना! देखें अंदर की शाही झलक जहां ठहरना सपना लगता है

India Most Expensive Hotel: भारत में लग्जरी की परिभाषा तब बदल जाती है जब बात उस होटल की आती है जहां एक रात ठहरने की कीमत करीब ₹11 लाख है। महल जैसी भव्यता, प्राइवेट बटलर सर्विस और राजा-महाराजाओं जैसा आतिथ्य इस जगह को बाकी होटलों से बिल्कुल अलग बना देता है। यहां हर कोना कला, रॉयल्टी और एक्सक्लूसिव कम्फर्ट का अनोखा मेल पेश करता है। ताज के ठीक सामने बसे ओबेरॉय अमर विलास की पहचान सिर्फ अपनी खूबसूरती से नहीं, बल्कि अपनी बेशकीमती विलासिता से भी है। आइए देखें अंदर की वो शाही झलक जो इसे भारत का सबसे महंगा स्टे बनाती है।
कुछ समय पहले जब बिजनेसमैन राजू मेंतना के बेटे की शादी के लिए डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भारत आए थे, तो उन्होंने इसी कोहिनूर सुइट को चुना था। वजह साफ है इससे ज्यादा लक्जरी, प्राइवेसी और ताज महल का नजदीकी नजारा शायद ही कहीं और मिले।
कोहिनूर सुइट लगभग 275 वर्गमीटर का है मतलब एक विशाल, सुरुचिपूर्ण और कलाकारों से सजा एक महल जैसा स्पेस। कमरे का हर कोना इस तरह डिजाइन किया गया है कि ताज महल का नजारा कहीं से भी छूट न जाए चाहे आप बेड पर बैठे हों, लिविंग रूम में हों या डाइनिंग एरिया में।
सुइट के इंटीरियर में मुगल वास्तुकला की झलक खूबसूरती से उकेरी गई है जैसे संगमरमर के नक्काशीदार खंभे, सुनहरी गुंबदनुमा सजावट, दीवारों पर खूबसूरत कलाकृतियां और ताज महल की रेखाओं से प्रेरित पैटर्नये सब मिलकर पूरे कमरे को शाही एहसास देते हैं, जैसे किसी मुगल बादशाह के महल का आधुनिक रूप।
मास्टर बेडरूम में रखा किंग-साइज बेड ऐसा है कि आप खड़े हों, बैठें या दरवाजा खोलें ताज महल की झलक हमेशा आपकी नजर में रहेगी।लिविंग और डाइनिंग स्पेस भी उतने ही भव्य हैं आराम और शानो-शौकत का परफेक्ट मेल।
इस सुइट की सबसे खास सुविधाओं में से एक है राउंड-द-क्लॉक पर्सनल बटलर सर्विस।चाय हो, रात का खाना हो, कोई विशेष डिश हो आपकी हर मांग तुरंत पूरी करने के लिए एक प्राइवेट बटलर हर समय मौजूद रहता है। खास बात यह कि बटलर के लिए अलग कमरा भी बना होता है, जिससे मेहमानों की पूरी प्राइवेसी बरकरार रहे।
कोहिनूर सुइट का बाथरूम भी किसी पांच-सितारा स्पा से कम नहीं।ग्लास पैनल,वॉक-इन रेन शॉवर और सन टैरेस से आती नरम धूप और सबसे खास लक्ज़री बाथटब से दिखाई देता ताज महल। सुबह की रोशनी में ताज का दृश्य और गर्म पानी का स्नान इससे ज्यादा रॉयल एक्सपीरियंस क्या होगा।
