ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट नेशंस आर्टिस्ट्स टेक्सटाइल आर्ट के माध्यम से साझा करेंगी हेरिटेज, कल्चर

नई दिल्लीPublished: Apr 05, 2023 08:03:28 pm Submitted by: Namita Kalla

Traditional weaving techniques by First Nations : कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और दुनिया भर की कई फेमस गैलरी में एग्जीबिशन लगाने के बाद 'जराचारा, ऑस्ट्रेलियाई इंडिजेनस आर्ट एग्जीबिशन' (Jarracharra , an exhibition of Australian Indigenous art) अब चेन्नई में प्रदर्शित होगा। 7 अप्रैल से शुरू होने वाले इस एग्जीबिशन में फर्स्ट नेशंस आर्टिस्ट्स Bábbarra Women's Centre द्वारा बनाए गए 24 स्क्रीन-प्रिंटेड टेक्सटाइल्स डिस्प्ले किये जाएंगे।

Australian culture comes alive : 'जराचारा, ऑस्ट्रेलियाई इंडिजेनस आर्ट एग्जीबिशन' (Jarracharra , an exhibition of Australian Indigenous art) 7 अप्रैल से चेन्नई में प्रदर्शित होगा। यहां इन 24 स्क्रीन-प्रिंटेड टेक्सटाइल्स आर्ट वर्क्स में 15 वीमेन आर्टिस्ट्स ने टेक्सटाइल पर अपनी डिजाइंस से ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट अर्न्हेम लैंड (west Arnhem Land ) की पौराणिक कथाओं को जिवंत किया है। साथ ही ट्रेडिशनल डिजाइंस को कंटेम्पररी मीडियम के इस्तेमाल से बड़ी खूबसूरती के साथ शोकेस किया है। टेक्सटाइल के अलावा यहां 4 ऐसे Bábbarra वर्क्स हैं जो पेपर पर किये गए हैं और जिन्हें फ्रेम किया गया है। इसी के साथ ही यहां इन्फोर्मटिवे ब्लर्ब्स हैं जो विजिटर्स को इन आर्ट वर्ड्स से जुड़ने में मदद करेंगे। यह एग्जीबिशन 7 से 17 अप्रैल तक चेन्नई के किंग्सले, चेटपेट में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा।