Mothers Day 2023: कैसे सेलिब्रिटी मॉम शिल्पा शेट्टी रहती हैं हैप्पी और हेल्दी, इन फोटोज से लें टिप्स

Keep the child in you alive: जीवन का स्वाद थोड़ खट्टा थोड़ा मीठा होता है। अगर हर स्वाद का मजा लेना है तो अपने अंदर के बच्चे को जिन्दा रखना जरूरी है, फिर चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। जो लोग कभी कभी बचपने की हरकतें करते हैं और अपने आप से यह कहते हैं 'दिल तो बच्च है जी' वे अक्सर खुश मिजाज होते हैं। शिल्पा को भी आपने कई बार सोशल मीडिया पर बच्चों की तरह भोला और नटखट देखा होगा। इससे जान जाइए की आप माँ है लेकिन आप में भी एक बच्चा है, उसे जगाइए और मस्त रहिए।