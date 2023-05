Music Therapy in Dementia: किस तरह म्यूजिक थेरेपी डेमेंटिया में कर सकती है मदद, जानिए यहां

Published: May 07, 2023

Music Therapy in Dementia: कोई भी बिमारी, पेशेंट और उनकी देखभाल करने वाले, दोनों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। खासकर तब जब उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की कमी हो। डिमेंशिया एक ऐसी भूलने की ही बिमारी है जिसमें इससे पीड़ित लोग और उनकी देखभाल करने वालों के बीच सोशल कंनेक्ट मुश्किल होने लगता है। साइंटिस्ट्स का मानना है की ऐसे में म्यूजिक थेरेपी एक हद तक दोनों के बीच कनेक्शन बनाने में सहायक हो सकती है।

