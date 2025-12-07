Nail Health Warning Signs: नाखूनों का अचानक बदलता रंग, ये 5 हेल्थ वॉर्निंग आपको जाननी चाहिए

Nail disease early symptoms|फोटो सोर्स – Freepik
Nail Health Warning Signs:नाखून सिर्फ हाथों की सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं होते, बल्कि शरीर की सेहत का भी महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। अगर नाखूनों का रंग अचानक बदलने लगे, टूट-फूट या मोटे हो जाएं, तो यह आपके शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी या अन्य हेल्थ इश्यू का चेतावनी संकेत हो सकता है। समय रहते इन संकेतों को पहचानना बेहद जरूरी है, ताकि आप सही डाइट और देखभाल के जरिए गंभीर समस्याओं से बच सकें।
अगर नाखून ऊपर की ओर मुड़े हुए दिखें और कटोरी की तरह आकार बन जाए, तो इसे कॉइलोनिक्सिया कहा जाता है। यह स्थिति आमतौर पर आयरन की कमी या खून की कमी (एनीमिया) में होती है। आयरन कम होने पर नाखून पतले, कमजोर और टूटने लगते हैं। महिलाओं में अधिक पीरियड्स, शाकाहारी भोजन या पोषक तत्वों के सही अवशोषण न होने के कारण यह समस्या हो सकती है। आयरन युक्त हरी सब्जियां, गुड़, दालें और विटामिन-C वाले आहार इसमें मदद कर सकते हैं।
नाखूनों पर छोटे-छोटे सफेद धब्बे दिखना जिंक की कमी का संकेत हो सकता है। जिंक शरीर में प्रोटीन बनने और इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है। इसकी कमी बच्चों और पाचन संबंधी समस्याओं वाले लोगों में ज्यादा दिखती है। अपने आहार में कद्दू के बीज, चने, दालें और मांस शामिल करें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की देखरेख में जिंक सप्लीमेंट भी उपयोगी होते हैं।
नाखून लगातार टूटते या दो-मुंहे हो रहे हों तो इसका मतलब है कि बायोटिन, आयरन और कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसके साथ बाल झड़ना, थकान और मांसपेशियों में कमजोरी भी महसूस हो सकती है। अंडे, बादाम, मछली, हरी सब्जियां और फोर्टिफाइड अनाज इसमें मदद करते हैं। पानी कम पीना, बार-बार हाथ धोना और उम्र भी नाखूनों को Brittle बनाते हैं।
नाखूनों में नीलापन, काला धब्बा या गहरा रंग दिखना अक्सर विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। यह विटामिन खून बनाने और नसों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। कमी होने पर हाथ-पैरों में झनझनाहट, थकान और याददाश्त कमजोर होना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। दूध, अंडे, दही और फोर्टिफाइड फूड इसमें मददगार हैं।
नाखूनों पर गहरी हॉरिज़ॉन्टल लाइनें यानी Beau’s lines दिखें तो यह बताता है कि कोई बीमारी या पोषक तत्वों की कमी की वजह से कुछ समय के लिए नाखूनों की ग्रोथ रुक गई थी। जिंक, आयरन और B-विटामिन की पूर्ति के बाद ये निशान धीरे-धीरे गायब हो जाते हैं।
