Nail Health Warning Signs: नाखूनों का अचानक बदलता रंग, ये 5 हेल्थ वॉर्निंग आपको जाननी चाहिए

अगर नाखून ऊपर की ओर मुड़े हुए दिखें और कटोरी की तरह आकार बन जाए, तो इसे कॉइलोनिक्सिया कहा जाता है। यह स्थिति आमतौर पर आयरन की कमी या खून की कमी (एनीमिया) में होती है। आयरन कम होने पर नाखून पतले, कमजोर और टूटने लगते हैं। महिलाओं में अधिक पीरियड्स, शाकाहारी भोजन या पोषक तत्वों के सही अवशोषण न होने के कारण यह समस्या हो सकती है। आयरन युक्त हरी सब्जियां, गुड़, दालें और विटामिन-C वाले आहार इसमें मदद कर सकते हैं।