Protect Your Eyes: कांटेक्ट लेंस से हो सकता है आँखों में दर्द, ड्राई आईज, जानिये इन इन्फेक्शन्स के बारे में

Protect Your Eyes: क्या आप कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं? क्या आपने कभी अपनी आंखों का लाल होना, उनमें दर्द, आंसू या डिस्चार्ज, रौशनी व लाइट के प्रति संवेदनशीलता महसूस की है ? यदि ऐसा है, तो संभव है कि आपके कॉन्टेक्ट लेंस से आपको आँखों का इन्फेक्शन हुआ है। इस आर्टिकल में जानिये कांटेक्ट लेंस से आपको किस तरह की हेल्थ समस्याएं हो सकती है :

Protect Your Eyes: Understand The Risks of Eye Infections from Contact Lenses