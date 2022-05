Travel First Aid Kit: समर वेकेशन पर घूमने का है प्लान? तो जनिए आपके ट्रेवल फर्स्ट ऐड किट में क्या होना जरूरी है

हिल्स पर ही नहीं, कहीं भी जाएं तो आपके साथ अपना खुद का एक ट्रेवलिंग फर्स्ट ऐड किट होना चाहिए। जिसमें आप वो दवाएं तो रखें हीं, जिन्हें आपको रोज खाना है, वह दवाएं भी रखें जो इमरजेंसी में आपके काम आ सकें।

ट्रेवलिंग किट्स में जानिए क्या कुछ होना ही चाहिए-Know what is a must have in Traveling Kits 1. बैडेज, कॉटन, एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन। 2. पेन किलर, उल्टी- लूज मोशन, बुखार की दवा, ओआरएस या इलेक्ट्रॉल, ग्लोकोज, एलर्जी की दवा, एसिडिटी और गैस की मेडिसिन

3. अपने ट्रेवल फर्स्ट ऐड किट में अलग से दो दवाएं जरूर रखें। ये दवाएं हैं 350 एमजी डिस्प्रि‍न और 5 एमजी की सोर्बिट्रेट। ये दोनों दवाएं आपको हार्ट अटैक की स्थिति से बचाती हैं। अटैक आने पर जीभ के नीचे इसे रखने से जान बच सकती है।

4. इसे अलावा आपको अपने इस किट में मास्किटो रिप्लेसमेंट क्रिम, लोशन जरूर रखना चाहिए। 5. फिटकरी को भी रखना न भूलें। फिटकरी एंटीसेप्टि होती है और ये छाले से लेकर किसी चोट पर लगाने से तुंरत आराम देती है।

6. साथ ही अपने डॉक्टर से बात कर वायरल और बैक्टिरियल इंफेक्शन से बचने के लिए कोई एंटीबॉयटिक्स भी रख सकते हैं। ताकि विपरीत स्थितियों में आपको आसनी से दवा उपलब्ध रहे। 7. अगर आप बीपी या शुगर पेशेंट्स है तो आपको अपने साथ इसे नापने वाली मशीन को भी साथ में रखना चाहिए।

बस थोड़ी सी सावधानी से आप अपने टूर को एंजॉयफुल बनाए रख सकते हैं। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।