World Liver Day 2023: जानिए हेल्दी लीवर के लिए क्या खाएं, क्या नहीं

World Liver Day 2023: लिवर (Liver) को हेल्दी बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह खाना डाइजेस्ट (Digestion) करने, शरीर को नुट्रिशन (Nutrition) देने, और हॉर्मोन रेगुलेशन (Hormone Regulation) जैसे फंक्शन्स के अलावा और भी कई तरह से शरीर की फंक्शनिंग में मदद करता है। लीवर को स्वस्थ (Healthy Liver)रखने के लिए क्या खाएं और क्या न खाएं ये इस आर्टिकल में पढ़ें।

World Liver Day 2023: What to Include and Exclude from Your Diet for a Healthy Liver