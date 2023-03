World Sleep Day 2023 : चैन की नींद सोना होगा आसान, अपनाएं यह टिप्स

Abstain from using gadgets at night : रात को सोने से पहले मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी या किसी भी तरह की स्क्रीन या गैजेट के इस्तेमाल से बचें। सोने से करीब एक घंटे पहले इनसे दूरी बना लें। 'नो गैजेट्स आन बेड' का रूल फॉलो करें।