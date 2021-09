लखनऊ में सोने के रेट में आई गिरावट,20 सितंबर तक कर सकते हैं खरीदारी

(Gold Rate in lucknow)

लखनऊ , (Gold Rate in lucknow) राजधानी के सर्राफा बाजारों में एकाएक सोने और चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिल रही हैं जानकारों के अनुसार आगामी आने वाले त्योहारों में सोना और चांदी हर कोई खरीद सकेगा। अमीनाबाद सर्राफा बाजार के व्यापारी बताते हैकि अक्टूबर में सोने और चांदी की खरीदारी की जा सकती हैं अगर इसी प्रकार से सोने और चांदी के दामों में गिरावट रही तो। (Gold Rate in lucknow) व्यापारी बोले कि भाव जो भी होउससे पहले आपको सोने की दरों की जांच करनी चाहिए। उसके बाद ही खरीदारी। (Gold Rate in lucknow) लखनऊ के इन जगहों में सोने -चांदी की अच्छी और बड़ी दुकाने हैं। जहा पर गारंटी,वारंटी के साथ अच्छी खरीदारी की जा सकती हैं। जैसे झंडे वाला पार्क, गोल मार्केट चौराह, अमीनाबाद, इंदिरानगर, आलमबाग ,चौक ,कृष्णानगर ,अलीगंज ,आदि शामिल हैं।



(Gold Rate in lucknow) 22 Carat Gold Price (10 gram ) 24 Carat Gold Price

Sep 11 , 2021 10 gram 10 gram ₹ 46,080--------------------------- 10 gram ₹ 47,080



Sep 10 , 2021 10 gram ₹ 46,090 ------------------------------ 10 gram ₹ 50,290

Sep 9, 2021 ₹ 46,100 ( -150 )-----------------------₹ 50,300 ( -150 )

Sep 8, 2021 ₹ 46,250 ( -300 ) -------------------- ₹ 50,450 ( -340 )

Sep 7, 2021 ₹ 46,550 ( -110 ) -------------- ₹ 50,790 ( -120 )

Sep 6, 2021 ₹ 46,660 ( 0 ) ------------- ₹ 50,910 ( 0 )

Sep 5, 2021 ₹ 46,660 ( 10 ) ---------------------- - ₹ 50,910 ( 10 )

Sep 4, 2021 ₹ 46,650 ( 300 ) ------------------- - ₹ 50,900 ( 320 )

Sep 3, 2021 ₹ 46,350 ( 0 ) ---------------------- ₹ 50,580 ( 0 )

Sep 2, 2021 ₹ 46,350 ( -100 )----------------------- ₹ 50,580 ( -100 )

Sep 1, 2021 ₹ 46,450 ( 0 ) ------------------------------- ₹ 50,680 ( 0 )

Aug 31, 2021 ₹ 46,450 ( -150 ) ---------------------------- ₹ 50,680 ( -120 )



Today Silver Price 10 gram ₹ 642 ₹ 642