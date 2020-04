कोरोना संक्रमण से यूपी में अब तक 13 की मौत, कुल 776 पॉजिटिव केस

लखनऊ. योगी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अब तक राज्य के 48 जिलों तक कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है। गुरुवार को आगरा में जहां 65 वर्षीय संक्रमित की मौत हो गई वहीं, 49 नये पॉजिटिव केस मिले। उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 776 हो गई है, वहीं मौत का आंकड़ा 13 तक पहुंच गया है। इनमें अकेले आगरा के पांच संक्रमितों की मौत शामिल है। राहत की बात यह है कि इस दौरान 69 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर घर भी पहुंचे हैं।

75 जिलों को तीन जोन में बांटा गया

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सभी 75 जिलों को तीन जोन बंटवारा किया गया है। आगरा, नोएडा और लखनऊ सहित नौ जिलों के रेड जोन में रखा गया है। कम पॉजिटिव केस वाले 31 जिलों को ऑरेंज जोन और 36 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। इन सभी जिलों की समय-समय पर मॉनिटरिंग की जाएगी और बढ़ते-घटते केस पर इनको को ऊपर व नीचे के जोन में शामिल किया जाएगा।

यह भी पढ़ें : लखनऊ का सदर ऐसे बन गया प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पाट, दो दिनों में बढ़े इतने संक्रमित

A 65-year-old man who had tested positive for coronavirus has lost his life at a hospital Agra. He had chronic kidney disease with systematic hypertension for the last 4 years. Total coronavirus related deaths in the district now at 5: Prabhu N Singh, Agra District Magistrate pic.twitter.com/eH7eax5Dz9